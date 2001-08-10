Четыре новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Сахалинской области сегодня, 3 июня.

В своем Telegram-канале губернатор региона сообщил, что двое заболевших – дети из семьи пограничника, которому диагноз поставили ранее. Еще двое – жители Новосибирска, приехавшие на Сахалин на работу.

Итого на 3 июня в Сахалинской области 149 случаев заболевания. 60 человек выписано с выздоровлением, еще 89 проходят лечение.