Тихоокеанское
информационное агентство
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15:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 800 тысяч рублей украли мошенники у сахалинки

В полицию Южно-Сахалинска обратилась 42-летняя местная жительница, работающая бухгалтером в одной из организаций областного центра. Она сообщила, что мошенники обманом украли у нее 800 тысяч рублей.

Женщина рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина начал убеждать сахалинку в том, что кто-то пытается похитить все средства с ее банковской карты. Чтобы сохранить сбережения, необходимо перевести их на «безопасные счета». Поверив аферисту, потерпевшая проследовала в ближайшее отделение банка и несколькими операциями перевела мошенникам вышеуказанную сумму.

В этот же день в полицию обратилась 62-летняя жительница Невельска. Аферисты обманули женщину точно таким же способом, выманив у нее 34 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела. 

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