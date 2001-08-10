Еще в одном дошкольном учреждении Сахалина выявлен сотрудник с положительным анализом на COVID-19
Оперативно были организованы карантинные мероприятия: принято решение о закрытии дошкольного учреждения, определен круг контактных лиц, как среди сотрудников и воспитанников, так и проживающих родственников, и соседей.
Сегодня начались обследования 126 детей и их родителей, а также 73 работников дошкольного учреждения. В детском саду проводится санобработка. Ночью была организована дезинфекция в подъезде жилого дома, в котором проживает заболевшая. Пациентка экстренно направлена на лечение в инфекционный госпиталь.
Напомним, в Сахалинской области сейчас усилен масочный режим. Согласно указу губернатора жители должны использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. В их числе – объекты розничной и оптовой торговли, организации, которые оказывают услуги и выполняют работы, общественный транспорт, аптеки и медицинские учреждения.
Кроме того, контактировавшие с заболевшими опасной инфекцией должны в течение двух недель находиться на домашней обсервации. В случае инфицирования жителя, режим изоляции соблюдает вся семья. Помнить об этом – обязанность и работников, и работодателей.
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