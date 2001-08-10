Вторая волна эпидемии коронавируса может прийти в сентябре

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 6,5 млн человек, свыше 375 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 441 108 случаев заражения, выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384.

В Сахалинской области на 4 июня 162 случая заболевания, 60 выписано с выздоровлением, 102 проходят лечение.