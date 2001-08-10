Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2020
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13:43, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вторая волна эпидемии коронавируса может прийти в сентябре

Вторая волна эпидемии коронавируса может прийти в сентябре

Тему возвращения пандемии обсудили накануне в онлайн-дискусии клуба "Валдай". В её рамках перед участниками выступил директор регионального офиса ВОЗ в Европе Ханс Клюге. Его слова передаёт ТАСС

"В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна в сентябре, когда будет сезонный грипп", - сказал он.

По словам Клюге, приостановка регулярной иммунизации и вакцинации в некоторых странах - это вызов. "Мы говорим странам, что, если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться", - подчеркнул директор регионального офиса ВОЗ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 6,5 млн человек, свыше 375 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 441 108 случаев заражения, выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384.

В Сахалинской области на 4 июня 162 случая заболевания, 60 выписано с выздоровлением, 102 проходят лечение.

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