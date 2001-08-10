Восемь новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Сахалинской области

Восемь новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в региона. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Instagram сегодня, 5 июня.

"8 человек заняли больничные койки в Долинской ЦРБ. Новые пациенты - сотрудник полиции, контактные родственники пациентов с изоляции и 4 гражданина, прибывшие с других регионов", - гласит сообщение.

Кроме того, сразу 5 человек выписали с клиническим выздоровлением из инфекционного госпиталя. Среди них семья, заразившаяся после прилета одного из родственников из Санкт-Петеребурга.

"В северной столице проходило лечение островитянина, но по возвращении был диагностирован положительный диагноз на COVID-19. Также выписаны один военнослужащий и один житель другого региона, прибывший на Сахалин для работы", - сообщили в Минздраве.?

Итого на 5 июня в Сахалинской области 170 случаев заболевания, 65 выписано с выздоровлением, 105 проходят лечение.