Режим ЧС ввели в селе Ныш Ногликского района

Режим ЧС ввели в селе Ныш сегодня, 7 июня. Об этом сообщил глава Ногликского района в своём Instagram.

“Сообщаю, что у жителя села Ныш выявлено подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией - его экспресс-тест показал положительный результат. Сегодня после беседы с Губернатором мною было подписано постановление о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский" с определённой зоной в пределах границ села Ныш.

Проведено эпидемиологическое расследование, определен круг лиц, контактировавших с носителем инфекции - с ними проводятся профилактические мероприятия по забору биоматериалов для проведения необходимых анализов. Проводится дезинфекция помещений и транспорта, курсирующего между Ногликами и Нышом. На въезде в село для обеспечения температурного и визуального контроля выставлен пропускной пункт.