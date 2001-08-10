Тихоокеанское
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13:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Девочка-подросток попала в ДТП в Тымовском районе

Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 13-летняя девочка ехала на Toyota Estima. Она двигалась в северном направлении по автодороге "Южно-Сахалинск – Оха". 

На 541 километре несовершеннолетняя не справилась с управлением, иномарка съехала с проезжей части и опрокинулась.

В результате ДТП, водитель-подросток и 13-летняя девушка-пассажир получили травмы. 

По данному факту проводится проверка. 

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