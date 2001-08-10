Девочка-подросток попала в ДТП в Тымовском районе

Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 13-летняя девочка ехала на Toyota Estima. Она двигалась в северном направлении по автодороге "Южно-Сахалинск – Оха".

На 541 километре несовершеннолетняя не справилась с управлением, иномарка съехала с проезжей части и опрокинулась.