Тихоокеанское
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15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области

Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области. Об этом стало известно из telegram-канала Валерия Лимаренко сегодня, 8 июня.
 
У 5 людей из 12 ранее были контакты с заболевшими. Трое - сотрудники районной больницы Корсакова. Еще трое человек обратились с симптомами ОРВИ. Один заболевший является сотрудником Росгвардии.
 
Итого на 8 июня в Сахалинской области 216 случаев заболевания, 71 человек выписан с выздоровлением, 145 проходят лечение.

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