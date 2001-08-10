Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области. Об этом стало известно из telegram-канала Валерия Лимаренко сегодня, 8 июня.

У 5 людей из 12 ранее были контакты с заболевшими. Трое - сотрудники районной больницы Корсакова. Еще трое человек обратились с симптомами ОРВИ. Один заболевший является сотрудником Росгвардии.

Итого на 8 июня в Сахалинской области 216 случаев заболевания, 71 человек выписан с выздоровлением, 145 проходят лечение.