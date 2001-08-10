Пятнадцатилетнего подростка задержали за кражу велосипеда

Полицейские Корсакова по горячим следам вышли на 15-ти летнего подростка, которого подозревают в краже велосипеда.

Как выяснили стражи порядка, юный злоумышленник зашел в один из подъездов жилого дома по улице Калинина, где увидел двухколёсный транспорт. Убедившись, что имущество не оборудовано противоугонным тросиком, а за его действиями никто не наблюдает, он схватил велосипед и поспешил скрыться.

На краденом велосипеде подросток катался, пока его не задержали полицейские.

Транспортное средство изъяли и передали законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.