Сахалинец украл у своего знакомого телефон во время застолья

Полицейские Южно-Сахалинска задержали 49-летнего мужчину. Его подозревают в краже.

Как рассказали в областном УМВД, злоумышленник был в гостях у 65-летнего южносахалинца, где они выпивали. В какой-то момент потерпевший перебрал с алкоголем и не обратил внимание, как собутыльник положил в карман его мобильный телефон за 23 тысячи рублей.

Позже подозреваемый покинул квартиру. Похищенный гаджет он продал по низкой цене, а полученные деньги - потратил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.