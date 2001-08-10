Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2020
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16:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл у своего знакомого телефон во время застолья

Полицейские Южно-Сахалинска задержали 49-летнего мужчину. Его подозревают в краже.

Как рассказали в областном УМВД, злоумышленник был в гостях у 65-летнего южносахалинца, где они выпивали. В какой-то момент потерпевший перебрал с алкоголем и не обратил внимание, как собутыльник положил в карман его мобильный телефон за 23 тысячи рублей.

Позже подозреваемый покинул квартиру. Похищенный гаджет он продал по низкой цене, а полученные деньги - потратил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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