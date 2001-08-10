Режим ЧС в двух районах Сахалинской области продлится до окончания эпидрасследования
Режим ЧС в двух районах Сахалинской области продлится до окончания эпидемиологического расследования. Такая информация была озвучена на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое сегодня провел губернатор Валерий Лимаренко.
Случаи заражения коронавирусом выявлены в Корсаковской ЦРБ и селе Ныш Ногликского района. Круг контактных лиц определен – все сдали тест на COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.
В Ныше случай заболевания зафиксирован на предприятии по лесопереработке. Пациент работал в охране. Круг контактных лиц включает 93 человека – они находятся на изоляции. Всем жителям села рекомендовано оставаться дома, исключить социальные контакты. Если есть неотложная необходимость выйти на улицу, обязательно надевать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, сообщили в правительстве области.
Проводится дезинфекция помещений и транспорта, курсирующего между селом и районным центром. На въезде в Ныш выставлен пропускной пункт, где проводится визуальный и температурный контроль.
В Корсаковском районе режим ЧС распространяется на местную ЦРБ и на морской порт. В больнице заразились 10 пациентов и медицинских работников, одна из них проводила медосмотры людей в порту. На предприятии сегодня выявлено несколько сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Всего в Корсакове определили около 200 контактных лиц, все так же сдали анализы и находятся на обсервации.
Учреждения закрыты на карантин до получения результатов эпидемиологического расследования. На время ограничений организована маршрутизация пациентов в областную больницу и южносахалинскую больницу имени Анкудинова, а также в Анивскую ЦРБ. Направлен дополнительный реанимобиль для экстренной госпитализации. В Корсаковской больнице проводится дезинфекция и санитарная обработка помещений.
Напомним, что на сегодняшний день в островном регионе зафиксировано 216 случаев COVID-19. 145 пациентов находятся на лечении, 71 человек уже выписан.
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