Сахалинец проведет 8 лет в колонии строгого режима за убийство собутыльника

Вступил в законную силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении жителя областного центра. Его признали виновным в умышленном причинение смерти человеку.

Судом установлено, что 7 августа прошлого года осужденный, находясь в квартире одного из домов по улице Гайдука в Южно-Сахалинске, во время застолья в квартире на почве личной неприязни ударил потерпевшего ножом в область шеи, от чего тот скончался на месте.

Напомним, тогда же обвиняемый нечаянно перевернул пепельницу с непотушенными окурками. Произошел пожар, при тушении которого и обнаружили труп.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в связи с суровостью и отсутствием умысла на убийство потерпевшего.

По итогам изучения материалов дела и с учетом мнения прокурора о справедливости наказания, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, сообщили в прокуратуре Сахалинской области.