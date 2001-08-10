Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2020
Сегодня 07:35
68,67|77,35|41,75
На Сахалине около 1000 автомобилей перевели на газ
13:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом заболел 21 пациент сосудистого центра на Сахалине

Коронавирусом заболел 21 пациент сосудистого центра на Сахалине
На 22 новых заболевших коронавирусом стало больше в Сахалинской области. Сегодня, 9 июня, региональный Минздрав в Instagram сообщил следующие данные:
 
21 заболевший - пациенты регионального сосудистого центра.
1 человек обратился с ОРВИ.
 
В сосудистом центре организовали ограничительные мероприятия - отделение находится на изоляции от других структурных подразделений. Всем пациентам оказывают профильную помощь по основному заболеванию, также проводят противовирусную терапию.
 
Троих пациентов выписали с выздоровлением.
 
Итого на 9 июня в Сахалинской области 250 случаев заболевания, 76 человек выписали с выздоровлением, еще 174 проходят лечение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?