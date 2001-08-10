Тихоокеанское
информационное агентство
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Еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Сахалинской области

Еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Сахалинской области
Пятнадцать новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Сахалинской области сегодня, 10 июня. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.
 
В сообщении говорится, что пятеро из них – контактировавшие с заболевшими из регионального сосудистого центра. Трое – приезжие в регион. Еще трое – сотрудники и пациент районной больницы Корсакова. Двое обратились с признаками ОРВИ. 
 
Кроме того, вирус обнаружили у 2-х контактных с заболевшими из детского сада "Полянка" в Южно-Сахалинске.
 
Губернатор отметил, что двоих людей выписали.
 
Итого на 10 июня в Сахалинской области 265 случаев заболевания, 78 человек выписано с выздоровлением, еще 187 проходят лечение.

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