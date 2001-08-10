Еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Сахалинской области

Пятнадцать новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Сахалинской области сегодня, 10 июня. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что пятеро из них – контактировавшие с заболевшими из регионального сосудистого центра. Трое – приезжие в регион. Еще трое – сотрудники и пациент районной больницы Корсакова. Двое обратились с признаками ОРВИ.

Кроме того, вирус обнаружили у 2-х контактных с заболевшими из детского сада "Полянка" в Южно-Сахалинске.

Губернатор отметил, что двоих людей выписали.

Итого на 10 июня в Сахалинской области 265 случаев заболевания, 78 человек выписано с выздоровлением, еще 187 проходят лечение.