Сахалинец не смог угнать машину, но украл аккумулятор и продал его за тысячу рублей

Следователи Долинска завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении кражи.

Установлено, что марте прошлого года, ночью фигурант, возвращаясь домой, увидел во дворе легковую иномарку. Убедившись, что машина не оборудована системой сигнализации, злоумышленник решил ее похитить. Разбив боковое окно, обвиняемый проник в салон, и попытался завести двигатель, но у него не получилось. Тогда он открыл капот автомобиля и похитил аккумулятор стоимостью 7 тысяч 290 рублей. Похищенное злоумышленник продал за 1 тысячу рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.