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11:32, 15.06.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил
Еще у 19 человек на Сахалине подтвердился COVID-19
Вчера, 14 июня, из инфекционного госпиталя с клиническим выздоровлением, подтвержденным лабораторно выписано 11 человек. Таким образом, общее количество вылечившихся в Сахалинской области составило 100 человек. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко.
В то же время медицинские работники продолжают интенсивную работу по каждому заболевшему, обследуют всех контактных. Благодаря этому всех заболевших удается выявить на ранней стадии. На сегодня новых случаев заболевания 19:
12 - контактные по Корсакову
4 - контактные по ранее заболевшим (2 - по Реми, 1- Росгвардия, 1- по пограничнику)
3 - обратившиеся с ОРВИ
Итого на 14 июня в Сахалинской области 352 случаев заболевания, 100 выписаны с выздоровлением, 252 проходят лечение.
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