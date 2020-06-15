Еще у 19 человек на Сахалине подтвердился COVID-19

Вчера, 14 июня, из инфекционного госпиталя с клиническим выздоровлением, подтвержденным лабораторно выписано 11 человек. Таким образом, общее количество вылечившихся в Сахалинской области составило 100 человек. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко.

В то же время медицинские работники продолжают интенсивную работу по каждому заболевшему, обследуют всех контактных. Благодаря этому всех заболевших удается выявить на ранней стадии. На сегодня новых случаев заболевания 19:

12 - контактные по Корсакову

4 - контактные по ранее заболевшим (2 - по Реми, 1- Росгвардия, 1- по пограничнику)

3 - обратившиеся с ОРВИ

Итого на 14 июня в Сахалинской области 352 случаев заболевания, 100 выписаны с выздоровлением, 252 проходят лечение.