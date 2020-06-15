Тихоокеанское
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14:32, 15.06.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

16-летняя девушка пострадала при ДТП в Холмском районе

Две иномарки столкнулись на дороге из Южно-Сахалинска в Холмск. Инцидент произошел 13 июня в 17:15.

Установлено, 34-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Raum, двигался в северном направлении по автодороге. На 68 км, по предварительным данным, столкнулся с Toyota Mark 2.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, водитель второй иномарки не имел прав. Он выехал с прилегающей территории.  

В результате ДТП, 16-летняя пассажирка Toyota Mark 2 получила травмы. 

По данному факту проводят проверку. 

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