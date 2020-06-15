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16:12, 15.06.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка 3 раза ударила ножом сожителя

Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе следствия установлено, что в середине января фигурантка зашла в свою квартиру, где обнаружила пьяного сожителя. На почве этого у них завязался конфликт. Чтобы не продолжать ссору, женщина предложила ему вместе выпить.

Во время застолья между ними вновь возник конфликт, пара стала оскроблять друг друга. Тогда обвиняемая схватила нож и нанесла им своему обидчику два удара в грудь и один в спину, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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