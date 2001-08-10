Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2020
Сегодня 11:44
69,75|79,04|38,55
Больше 4 тысяч южносахалинцев уже воспользовались системой "Мобильный избиратель"
09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще у 16 человек на Сахалине подтвердился коронавирус

Еще у 16 человек на Сахалине подтвердился коронавирус
Еще у 16 человек на Сахалине подтвердился коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.
 
5 – контактные по Корсакову
4 – контактные по ранее заболевшим
2 – контактные по РСЦ
2 – обратившиеся с ОРВИ
2 – прибывшие с других регионов
1 – контактный по военному
1 - выписан
 
Итого на 15 июня в Сахалинской области 368 случаев заболевания, 101 человек выписан с выздоровлением, 267 проходят лечение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?