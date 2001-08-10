Сахалинца подозревают в незаконном сбыте камчатского краба
Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области задержали жителя Южно-Сахалинска, подозреваемого в незаконном приобретении и сбыте ценных водных биоресурсов.
Как сообщают в пресс-службе сахалинской полиции, ранее оперативникам поступила информация, что мужчина оборудовал в одном из малолюдных мест в Поронайском районе самодельный цех для незаконной скупки и переработки камчатского краба. Полицейские задержали нарушителя закона с поличным – в тот момент, когда он готовил очередную партию деликатеса для сбыта.
"Во время осмотра сыщики обнаружили 101 особь водного биологического ресурса. Деликатес уже оказался готовым к переработке и дальнейшей реализации. Также правоохранители обнаружили инструментарий для варки морепродукта. Общий ущерб, причинённый государству, составил более 700 тысяч рублей", - сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
По словам злоумышленника, крабов он скупал у неизвестных лиц для того, чтобы потом продавать.
Отдел дознания ОМВД России по Поронайскому району возбудил уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём".
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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