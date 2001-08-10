Юный сахалинец украл инструменты из чужой машины в Березняках

Следователи Южно-Сахалинска расследовали уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Долинска. Его обвиняют в краже.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что в марте этого года обвиняемый на своем автомобиле возвращался домой из областного центра. В районе села Березняки у него спустило колесо, и он решил заехать в населенный пункт, чтобы решить эту проблему. Возле одного из частных домов он увидел микроавтобус. Подойдя к транспортному средству, фигурант обнаружил, что оно не оборудовано сигнализацией и не заперто. Тогда злоумышленник проник в салон чужой машины, обыскал его и похитил набор инструментов и воздушный компрессор. После этого сахалинец погрузил украденное в свой автомобиль и уехал.

Похищенное злоумышленник хранил у себя до задержания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.