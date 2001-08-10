Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2020
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15:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Невельска перевела деньги за несуществующего шпица

Жительница Невельска перевела деньги за несуществующего шпица

В полицию Невельского района обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что на одном из местных сайтов для объявлений нашла объявление о продаже собак породы шпиц.

Молодая женщина захотела купить питомца и связалась с продавцом. Во время переписки злоумышленник заявил, что нужно перевести 8500 рублей за самого щенка и еще 1300 за его доставку в Невельск. Сахалинка перевела деньги мошеннику, но четвероногого друга так и не дождалась.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

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