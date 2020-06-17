На Итурупе у военнослужащего выявили коронавирус/ Положительный диагноз подтвержден в селе Горячие Ключи Курильского района. В населенном пункте введен режим ЧС. Он прекратит действовать после завершения противоэпидемических мероприятий.

В рамках эпидрасследования установлено, что заражение произошло от командированных на остров граждан, которые прибыли на военном транспорте сначала в Южно-Сахалинск, а затем на Итуруп. Игнорируя Роспотребнадзор, они начали взаимодействовать с местными сослуживцами. Среди командированных четверо оказались инфицированными. Сегодня военнослужащие проходят лечение в Хабаровске.

Специалисты определили круг контактных лиц из 67 человек. Все они изолированы. При этом 7 имеют признаки ОРВИ – их госпитализировали в стационар. Режим ЧС введен для ограничения контактов с местными жителями. Для этого полиция установила контрольный пункт на въезде в село, перекрыта дорога.

Напомним, в Сахалинской области сейчас усилен масочный режим. Согласно указу губернатора жители должны использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. В их числе – объекты розничной и оптовой торговли, организации, которые оказывают услуги и выполняют работы, общественный транспорт, аптеки и медучреждения.

Кроме того, контактировавшие с заболевшими опасной инфекцией должны в течение двух недель находиться на домашней обсервации. В случае инфицирования любого человека, режим изоляции соблюдает вся семья. Помнить об этом – обязанность и работников, и работодателей, как военных, так и гражданских.