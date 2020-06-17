Сообщение о том, что 14 июня реанимации сахалинской областной больницы скончался 57-летний житель Южно-Сахалинска, поступивший в медучреждение с телесными повреждениями, поступила в следственный отдел Южно-Сахалинска СУ СК РФ по Сахалинской области.

Как сообщают в региональном следкоме, было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Задержан подозреваемый - ранее судимый 50-летний житель Южно-Сахалинска. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

По версии следствия, потерпевший находился на даче в СНТ "Березовая роща". Он поссорился с соседом.

"Во время конфликта последний нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего, в том числе и по голове. Мужчину обнаружили на даче родственники. Они вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего. Через непродолжительное время мужчина от полученных телесных повреждений скончался", - сообщают в областном следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.