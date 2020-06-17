Тихоокеанское
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16:12, 17.06.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Углегорска украл снегоуборочную машину

Полицейские Углегорска задержали жителя села Шахтерск. Его подозревают в краже со взломом.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что в ночь на 1 июня злоумышленник, находясь в районе улицы Мира, сорвал навесной замок с контейнера, принадлежащего жителю райцентра. Оттуда  он похитил снегоуборочную машину стоимостью 79 тысяч рублей.

Похищенное изъяли и вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

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