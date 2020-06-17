Фермеру из Долинска грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Долинска вышли на мошенника - фермера одного из местных хозяйств.

Как рассказали в областном УМВД, в 2018 и 2019 годах подозреваемый предоставлял в министерство сельского хозяйства Сахалинской области документы с ложными сведениями, чтобы получить субсидии - выплату в размере 50% от средств, затраченных на развитие сельского хозяйства.

Так, злоумышленник предоставлял в учреждение поддельные копии платежных поручений о том, что якобы приобретал сельскохозяйственную технику. В итоге он незаконно получил субсидии на сумму 1 885 250 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.