Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2020
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12:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400

Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400

В Сахалинской области 20 новых случаев коронавируса. Прирост такой же, как и 16 июня.

Среди новых заболевших семеро - контактные по РСЦ, четверо - жители Поронайска (двое прилетели на остров и 2 обратились с ОРВИ). Также вирус подхватили 3 человека, контактных по Долиной ЦРБ, двое - контактные по кожно-венерологическому диспансеру. 

Covid-19 подтвердили еще у 3 сотрудников РЖД и 1 представителя МВД. 
 
6 человек выписали.  
 
Итого на 17 июня в Сахалинской области 408 случаев заболевания, 111 человек выписано с выздоровлением, 297 проходят лечение.

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