Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400

В Сахалинской области 20 новых случаев коронавируса. Прирост такой же, как и 16 июня.

Среди новых заболевших семеро - контактные по РСЦ, четверо - жители Поронайска (двое прилетели на остров и 2 обратились с ОРВИ). Также вирус подхватили 3 человека, контактных по Долиной ЦРБ, двое - контактные по кожно-венерологическому диспансеру.

Covid-19 подтвердили еще у 3 сотрудников РЖД и 1 представителя МВД.

6 человек выписали.

Итого на 17 июня в Сахалинской области 408 случаев заболевания, 111 человек выписано с выздоровлением, 297 проходят лечение.