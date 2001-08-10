Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут двух сестёр-подростков.

11-летняя Музайяна и 12-летняя Мубинахон Кодиржоновы ушли из дома в областном центре 18 июня и до сих пор не вернулись.

Приметы Музайяны: на вид 11-13 лет, темно-русые длинные волосы, темные глаза, рост 150-160 см.

Была одета: белый свитер с желтыми цветами, черные джинсы, синие кроссовки. При себе - черный рюкзак.

Приметы Мубинахон: на вид 11-13 лет, черные длинные волосы, темные глаза, рост 150-160 см.

Была одета: черная куртка с капюшоном, черные джинсы, синие кроссовки. При себе - черный рюкзак.

Если вы знаете, где находятся девочки, если увидите их, сообщите об этом: 789-405, 789-474, 789-648, 789-421, 41-63-62, WhatsApp – 8-962-120-66-98.