Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2020
Сегодня 15:45
69,48|77,83|42,29
Воды не будет в некоторых районах Охи 26 июня
15:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Бывшая начальница почтового отделения в Курильске присваивала себе деньги за посылки

Полицейские Курильского района расследовали уголовное дело в отношении бывшей начальницы одного из местных отделений почтовой связи. 

Установлено, с сентября по ноябрь 2019 года 43-летняя обвиняемая заказывала на свое имя и имя своей дочери посылки, оплата за которые вносилась при получении. Используя служебное положение, сахалинка забирала отправления себе, а оплату за их доставку и сам товар по кассе не проводила.  

Кроме того, женщина, имея доступ к проведению денежных операций при обслуживании клиентов, выдавала получателям платные посылки, при этом средства за оказанную услугу в кассу не вносила, а забирала их себе.  

В ноябре минувшего года обвиняемая, находясь на рабочем месте, получила от одной из клиенток оплату на подписку на периодическую печать. Часть денег обвиняемая также не внесла в кассу.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, своими действиями обвиняемая причинила предприятию материальный ущерб в сумме 214 896 рублей. 

Уголовное дело направлено с суд.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?