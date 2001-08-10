Жительница Холмска ударила ножом сожителя в пьяной ссоре

Следственный отдел полиции Холмска завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба сахалинской полиции, следователи выяснили, что в конце февраля этого года фигурантка распивала спиртное в компании своего сожителя.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения между ними вспыхнул конфликт, переросший в рукоприкладство. Тогда злоумышленница схватила кухонный нож и умышлено нанесла своему сожителю один удар в область груди", - рассказывают в региональном УМВД.

Сейчас женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.