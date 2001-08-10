Горящую баню потушили в Анивском районе

Сообщения о том, что на улице Облепиховой в СНТ "Ягодка" (Троицкое) горит частная баня, поступило диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 11:55.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 7 минут. На тот момент строение горело открытым пламенем на площади 50 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 12:10, а в 12:48 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 7 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.