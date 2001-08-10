Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2020
Сегодня 03:35
69,13|77,54|40,48
Сахалинцам расскажут о мерах господдержки при переводе автотранспорта на газ
10:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Горящую баню потушили в Анивском районе

Горящую баню потушили в Анивском районе
Сообщения о том, что на улице Облепиховой в СНТ "Ягодка" (Троицкое) горит частная баня, поступило диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 11:55.
 
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 7 минут. На тот момент строение горело открытым пламенем на площади 50 квадратных метров.
 
Возгорание локализовали в 12:10, а в 12:48 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 7 человек и 2 единицы техники.
 
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?