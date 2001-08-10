На Сахалине сотрудник салона сотовой связи спустил на ставки краденые 8 млн

Сахалинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего 24-летнего работника одного из салонов сотовой связи Южно-Сахалинска. Его обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в ноябре 2018 года молодой человек устроился в салон на должность специалиста по продажам и обслуживанию. Помимо работы с клиентами в его обязанности входило проведение финансовых операций, а также контроль и сохранение вверенного ему имущества.

Имея свободный доступ к расчетному счету предприятия, злоумышленник с помощью специализированной компьютерной программы 8 дней переводил выручку на свою банковскую карту. Таким образом ему удалось присвоить 8 миллионов 750 тысяч рублей. Украденные деньги злоумышленник истратил на букмекерские ставки.

"Следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на причастность фигуранта к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере", - говорят в ведомстве.