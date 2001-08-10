Моженнк представился сахалинке ее внуком и смог выманить у нее 300 тысяч рублей

В полицию Тымовского района обратилась 50-летняя жительница села Молодежное. Женщина рассказала, что неизвестный обманул ее и украл 300 тысяч рублей.

- Сахалинке позвонил мошенник и представился ее внуком. Лже-родственник заявил, что во время драки заступился за пожилого мужчину и избил злоумышленника.

Чтобы на него не возбудили уголовное дело, требуют деньги. Потерпевшая поверила подозреваемому и перевела ему вышеуказанную сумму. Как только деньги поступили на счет, аферист бросил трубку, - сообщили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.