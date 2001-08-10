Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2020
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14:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки в Сахалинской области коронавирус подтвердился у 39 человек

За сутки в Сахалинской области коронавирус подтвердился у 39 человек
За сутки в Сахалинской области коронавирус подтвердился у 39 человек.  Большинство - контактные с заболевшими ранее.
 
Из них:
 
8 – контактные по заболевшему из одной из диаспор
6 – прилетевшие сахалинцы без справки
6 - обратившиеся с ОРВИ
6 - контактные по ранее заболевшим
5 - контактные по Корсакову
4 - контактные по Долинску
4 - контактные по региональному сосудистому центру.
 
За день выписаны 14 человек.
 
Как сообщает Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко, итого на 25 июня в Сахалинской области 693 случая заболевания, 177 человек выписано с выздоровлением, 516 проходят лечение.

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