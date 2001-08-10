69,13|77,54|40,48
14:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
За сутки в Сахалинской области коронавирус подтвердился у 39 человек
За сутки в Сахалинской области коронавирус подтвердился у 39 человек. Большинство - контактные с заболевшими ранее.
Из них:
8 – контактные по заболевшему из одной из диаспор
6 – прилетевшие сахалинцы без справки
6 - обратившиеся с ОРВИ
6 - контактные по ранее заболевшим
5 - контактные по Корсакову
4 - контактные по Долинску
4 - контактные по региональному сосудистому центру.
За день выписаны 14 человек.
Как сообщает Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко, итого на 25 июня в Сахалинской области 693 случая заболевания, 177 человек выписано с выздоровлением, 516 проходят лечение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:04 22 Июня Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня
16:34 22 Июня Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
16:02 22 Июня Сахалинцам предлагают пройти 100-дневный марафон воркаута
17:12 22 Июня Сахалинцы, выезжающие за пределы региона, бесплатно сдают анализы на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
Выбор редакции
- 14:12 Вчера За сутки в Сахалинской области коронавирус подтвердился у 39 человек
- 14:32 25 Июня Марафон отжиманий пройдет на "Горном воздухе"
- 11:32 25 Июня На Сахалине за сутки подтвердили еще 37 случаев коронавируса
- 16:34 22 Июня Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?