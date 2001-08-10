Корсаковцы по сговору грабили девушек-водителей

Следователи Корсакова завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в серии грабежей и краж.

Так, злоумышленники объединились для незаконного обогащения. Чтобы не встретить отпора, они выбирали для грабежей женщин-водителей. По их плану, одному надо было грабить автолюбительниц. Второй в это время ждал в соседнем дворе в заведенном авто. Когда подельник похищал сумку, напарник забирал его, и они оба уезжали с места преступления.

Обвиняемые совершали грабежи в областном центре, после чего возвращались в Корсаков. В результате оперативно-розыскных мероприятий сахалинцев задержали.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что злоумышленники причастны к 13 преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.