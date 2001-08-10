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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
На 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания коронавирусом
В Сахалинской области 29 июня, в понедельник зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса, сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
6 - контактные по ранее заболевшим,
6 - обратившиеся с ОРВИ,
6 - контактные по Корсакову,
5 - прибывшие из других регионов,
5 - контактные по заболевшему из диаспоры,
1- контактный по сахалинской областной больнице.
Выписано 65 человек с выздоровлением после коронавируса.
21 из них - пациенты регионального сосудистого центра. Для медицинских работников этот факт имеет особенное значение - все пациенты из регионально-сосудистого центра с тяжелыми патологиями, многие с сопутствующими заболеваниями.
Остальные выписанные пациенты - с разными историями, есть те, кто болел бессимптомно. У некоторых заболевание протекало в легкой и средней форме.
Выписанные пациенты из разных городов Сахалинской области, сегодня отправились домой. При необходимости их наблюдение продолжится специалистами поликлиник.
Итого на 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания, 332 человека выписаны с выздоровлением, 459 пациентов проходят лечение.
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