Тихоокеанское
информационное агентство
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На 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания коронавирусом

На 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания коронавирусом

В Сахалинской области 29 июня, в понедельник зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса, сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.  

6 - контактные по ранее заболевшим,
6 - обратившиеся с ОРВИ, 
6 - контактные по Корсакову,
5 - прибывшие из других регионов,
5 - контактные по заболевшему из диаспоры, 
1- контактный по сахалинской областной больнице. 
 
Выписано 65 человек с выздоровлением после коронавируса. 
 
21 из них  - пациенты регионального сосудистого центра. Для медицинских работников этот факт имеет особенное значение - все пациенты из регионально-сосудистого центра с тяжелыми патологиями, многие с сопутствующими заболеваниями.
 
Остальные выписанные пациенты - с разными историями, есть те, кто болел бессимптомно. У некоторых заболевание протекало в легкой и средней форме.
 
Выписанные пациенты из разных городов Сахалинской области, сегодня отправились домой. При необходимости их наблюдение продолжится специалистами поликлиник.
 
Итого на 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания, 332 человека выписаны с выздоровлением, 459 пациентов проходят лечение.

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