На 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания коронавирусом

В Сахалинской области 29 июня, в понедельник зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса, сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.

6 - контактные по ранее заболевшим,

6 - обратившиеся с ОРВИ,

6 - контактные по Корсакову,

5 - прибывшие из других регионов,

5 - контактные по заболевшему из диаспоры,

1- контактный по сахалинской областной больнице.

Выписано 65 человек с выздоровлением после коронавируса.

21 из них - пациенты регионального сосудистого центра. Для медицинских работников этот факт имеет особенное значение - все пациенты из регионально-сосудистого центра с тяжелыми патологиями, многие с сопутствующими заболеваниями.

Остальные выписанные пациенты - с разными историями, есть те, кто болел бессимптомно. У некоторых заболевание протекало в легкой и средней форме.

Выписанные пациенты из разных городов Сахалинской области, сегодня отправились домой. При необходимости их наблюдение продолжится специалистами поликлиник.

Итого на 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания, 332 человека выписаны с выздоровлением, 459 пациентов проходят лечение.