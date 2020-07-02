Молодого охинца обвиняют в мошенничестве с продажами иномарок

Корсаковские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего уроженца Охинского района. Его обвиняют в мошенничестве.

Установлено, что парень размещал в интернете объявления о продаже японских автомобилей по низкой цене. При этом злоумышленник указывал в качестве продавца не частное лицо, а фирму по купле-продаже транспортных средств.

Он вел переписки с потенциальными покупателями через мессенджеры, где пересылал людям фотографии различных документов, которые подделывал.

После детального обсуждения сделки, обвиняемый под различными предлогами сообщал о необходимости предоплаты: за оформление документов, транспортировку машины в регион, установку сигнализации.

Когда потерпевшие переводили деньги на указанный им счет, сахалинец переставал выходить на связь. Иногда злоумышленник заявлял людям, что денежный перевод до него не дошел или придумывал другой повод для выманивания денег. Боясь упустить выгодную сделку, люди снова отправляли ему средства.

Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. При обыске они обнаружили мобильные телефоны и SIM-карты.

Следователи объединили в одно производство 13 уголовных дел. Общая сумма ущерба превысила 2,4 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, обвиняемый находится под стражей.