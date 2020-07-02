90 тысяч рублей перевел себе сахалинец со счета знакомого, пока тот спал

К невельским полицейским обратился за помощью 46-летний местный житель. Он сообщил, что с его банковского счета пропала крупная сумма денег. Сахалинец пояснил, что накануне он отдыхал в компании знакомых.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что деньги перевели со счета потерпевшего с помощью мобильного банкинга. Полицейские установили все обстоятельства кражи и причастного к ней 24-летнего ранее судимого парня.

Как оказалось, во время застолья заявитель обмолвился знакомому, что на его карте есть крупная сумма. Подозреваемый тоже слышал их разговор. Дождавшись, когда все уснут, он вытащил у потерпевшего телефон и перевел на свой счет 90 тысяч рублей. Затем злоумышленник вернул гаджет на место.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.