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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Охинец украл деньги из квартиры бывшей сожительницы, куда его пустил их несовершеннолетний сын
Следователи Охи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.
Установлено, что фигурант, будучи пьяным, пришел в дом к своей бывшей сожительнице, под предлогом того, что ему надо забрать инструменты. В квартире находился их несовершеннолетний сын, который впустил его.
Когда подросток ушел в другую комнату, злоумышленник прошел в зал, где вытащил из шкафа два кошелька, принадлежащие хозяйке дома, похитил из них 8,5 тысяч рублей и ушел.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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