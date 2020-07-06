Мужчина пропал в районе бухты Тихой в Макаровском районе. Сообщение об исчезновении Антона Кузнецова поступило на пульт 112 в воскресенье, 5 июля.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, группа отдыхающих из 7 человек, возвращаясь из бухты после прохождения участка гористой местности, обнаружила, что мужчины нет.

В район выдвинулась оперативная группа УМВД Макаровского района. Поиски результатов не дали.

Сегодня, 6 июля, на помощь полиции выехали спасатели сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. Полякова в составе 7 человек и 2 единицы техники.