Южносахалинец до смерти избил квартиросъемщика разделочной доской
Следователи Южно-Сахалинска расследовали уголовное дело в отношении 43-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Уголовное дело завели по факту обнаружения в одной из квартир дома № 6 по улице Амурской в Южно-Сахалинске тела 63-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Как удалось выяснить следствию, брат обвиняемого сдал комнату в этой квартире в аренду потерпевшему. В один из дней января 2020 года злоумышленник собрался на рыбалку и заехал туда за рыболовными снастями, где и решил остаться ночевать. Мужчины стали выпивать. Во время застолья они поругались. Тогда злоумышленник взял разделочную доску и несколько раз ударил ею по голове потерпевшего.
Как только мужчина упал на пол, хозяин квартиры нанес квартиросъемщику множественные удары ногами в область грудной клетки, а затем отправился спать. Проснувшись часа через четыре, он обнаружил собутыльника мертвым.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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