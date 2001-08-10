Молодой сахалинец заказал наркотики на имя своего друга

Холмские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Установлено, в феврале нынешнего года парень решил купить себе в интернете запрещенные к обороту вещества. Он связался с неизвестным и договорился о приобретении синтетического наркотика. Сахалинец должен был получить его в посылке.

Житель Холмска попросил своего знакомого оформить отправление на его имя, но не предупредил, что будет внутри. Получив согласие, обвиняемый оплатил с помощью криптовалюты, эквивалентной сумме 3,5 тысяч рублей, свой заказ. Кроме того, он передал паспортные данные своего приятеля для оформления на его имя посылки с наркотиком.

Через две недели злоумышленник получил сообщение, что отправление доставлено в его город. Тогда он попросил своего друга написать доверенность на получение посылки вместо него. Потом парня задержали оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

При досмотре посылки стражи порядка обнаружили и изъяли закамуфлированный полимерный пакет с порошкообразным веществом желтого цвета. В рюкзаке полицейские обнаружили самодельные приспособления для курения наркотических средств.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркосодержащим средством синтетического происхождения, общей массой 1,35 грамм, что является значительным размером.

Уголовное дело направлено в суд, отметили в пресс-службе регионального УМВД России по Сахалинской области.