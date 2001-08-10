Сахалинка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Жители Сахалинской области продолжают попадаться на различные уловки мошенников. Так, в полицию областного центра обратились 66-летняя и 39-летняя местные жительницы.

По словам первой горожанки, ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что на производителей кремов, которые ранее покупала заявительница, завели уголовное дело. В связи с этим ей положена денежная компенсация. Но для того, чтобы получить выплату, нужно оплатить курьерские услуги и судебные издержки.

Южносахалинка поверила аферисту и с 23 по 30 июня переводила ему деньги до тех пор, пока не догадалась об обмане. Общая сумма составила 1 миллион 15 тысяч рублей.

Вторая жительница областного центра разместила в интернете объявление о продаже туфель. В скором времени ей позвонила женщина и заявила, что хочет купить обувь и прямо сейчас готова перевести деньги. Под предлогом оплаты она узнала у потерпевшей реквизиты карты и смс-пароль от "мобильного банка". В итоге с ее счета списали более 42-х тысяч рублей.

На аналогичную уловку попалась 55-летняя жительница Корсакова. Она хотела продать стол в интернете, когда ей позвонил некий мужчина. Мошенник сказал, что готов купить мебель с предоплатой и выяснил данные банковской карты. Позже с нее исчезли 97 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к этим преступлениям, сообщили в региональном УМВД.