Сахалинка перевела мошенникам больше миллиона рублей
Жители Сахалинской области продолжают попадаться на различные уловки мошенников. Так, в полицию областного центра обратились 66-летняя и 39-летняя местные жительницы.
По словам первой горожанки, ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что на производителей кремов, которые ранее покупала заявительница, завели уголовное дело. В связи с этим ей положена денежная компенсация. Но для того, чтобы получить выплату, нужно оплатить курьерские услуги и судебные издержки.
Южносахалинка поверила аферисту и с 23 по 30 июня переводила ему деньги до тех пор, пока не догадалась об обмане. Общая сумма составила 1 миллион 15 тысяч рублей.
Вторая жительница областного центра разместила в интернете объявление о продаже туфель. В скором времени ей позвонила женщина и заявила, что хочет купить обувь и прямо сейчас готова перевести деньги. Под предлогом оплаты она узнала у потерпевшей реквизиты карты и смс-пароль от "мобильного банка". В итоге с ее счета списали более 42-х тысяч рублей.
На аналогичную уловку попалась 55-летняя жительница Корсакова. Она хотела продать стол в интернете, когда ей позвонил некий мужчина. Мошенник сказал, что готов купить мебель с предоплатой и выяснил данные банковской карты. Позже с нее исчезли 97 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к этим преступлениям, сообщили в региональном УМВД.
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