Пропавшего мужчину продолжают искать в Макаровском районе

Спасатели сахалинского ПСО МЧС России им. Полякова и волонтёры обследовали восточный и западный склоны пика Смелый, вершин Дуэт, а также реку Тихую и её приток Дуэт 7 июля. Поиски результата не дали. В них участвовали 27 человек и 3 единицы техники.

На сегодня, 8 июля, запланировано обследовать береговую полосу Охотского моря от бухты Тихой в южном и северном направлениях, сообщили в региональном МЧС России.

Напомним, 5 июля на пульт "112" поступила информация о том, что группа отдыхающих из 7 человек возвращаясь из бухты Тихой. После прохождения труднопроходимого участка гористой местности обнаружила отсутствие одного человека. В район поиска выдвигалась оперативная группа ОМВД Макаровского района. Поиски не принесли результатов.