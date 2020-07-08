Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2020
Сегодня 07:16
70,88|80,41|43,13
Присоединиться к поискам Вики Тепляковой снова просят сахалинцев
09:34, 08.07.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пропавшего мужчину продолжают искать в Макаровском районе

Пропавшего мужчину продолжают искать в Макаровском районе

Спасатели сахалинского ПСО МЧС России им. Полякова и волонтёры обследовали восточный и западный склоны пика Смелый, вершин Дуэт, а также реку Тихую и её приток Дуэт 7 июля. Поиски результата не дали. В них участвовали 27 человек и 3 единицы техники.

На сегодня, 8 июля, запланировано обследовать береговую полосу Охотского моря от бухты Тихой в южном и северном направлениях, сообщили в региональном МЧС России.

Напомним, 5 июля на пульт "112" поступила информация о том, что группа отдыхающих из 7 человек возвращаясь из бухты Тихой. После прохождения труднопроходимого участка гористой местности обнаружила отсутствие одного человека. В район поиска выдвигалась оперативная группа ОМВД Макаровского района. Поиски не принесли результатов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?