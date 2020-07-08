Тихоокеанское
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10:12, 08.07.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Число заболевших короновирусом превысило 1000 человек в Сахалинской области

Число заболевших короновирусом превысило 1000 человек в Сахалинской области

В Сахалинской области 68 новых случаев заражения COVID-19: 

  • 32 – обратившиеся с ОРВИ,
  • 24 - контактные по ранее заболевшим,
  • 12– контактные по заболевшему в одной из диаспор,
  • 60 - выписано.

По мнению специалистов, зачастую динамика заболеваемости связана с несоблюдением жителями мер безопасности, игнорированием требований по перчаточно- масочному режиму, социальной дистанции, сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.

Итого на 7 июля в Сахалинской области 1094 случая заболевания, 570 человек выписано с выздоровлением, 524 проходят лечение.

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