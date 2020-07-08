Пропавшую 8-летнюю Викторию Теплякову продолжают искать
Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут 8-летнюю Викторию Михайловну Теплякову.
Девочка ушла из дома в Новоалександровске днем, 6 июля, и до сих пор не вернулась.
Была одета: синие яркие штаны, белая футболка с ярким рисунком.
Если вы знаете, где находится Виктория Теплякова, сообщите об этом: 789-405, +7 914 810-17-71, 41-63-62, 44-66-98.
Десятки добровольцев продолжают искать пропавшую в пригороде Южно-Сахалинска 8-летнюю Викторию Теплякову.
По предварительным данным, причиной ухода из дома стала ссора с одним из родственников.
Последний раз Вику видели в одном дворов по улице Красносельской в Новоалександровске вчера вечером, 6 июля. Оперативным службам об исчезновении ребёнка стало известно в десятом часу. А спустя ещё полчаса на её поиски выдвинулись волонтёры и представители поисково-спасательного отряда "Сова".
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