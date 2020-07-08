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13:12, 08.07.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

81 –летнего пешехода сбили в Углегорске

ДТП произошло в Углегорске в районе дома № 183 по улице Победы 7 июля в 10:15. 66 - летний водитель, управляя автомобилем "TOYOTA LAND CRUISER",  двигаясь задним ходом, сбил пешехода. По предварительным данным он двигался по краю проезжей части.

В результате ДТП, 81 –летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили в региональном УГИБДД УМВД.

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