Южносахалинец повалил женщину на землю, избил ее и ограбил
Окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего жителя Южно-Сахалинска. Его обвиняют в совершении грабежей, один из которых совершен с применением насилия.
В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что в апреле обвиняемый, будучи пьяным, был во дворе дома по проспекту Победы. Мимо него прошла женщина. В руках у нее была дамская сумка. Фигурант подбежал к потерпевшей сзади и несколько раз ударил ее ногами, отчего потерпевшая упала на землю.
Схватив сумку, злоумышленник попытался вырвать ее из рук женщины, но оно крепко держала свою вещь и стала звать на помощь. Опасаясь, что крики потерпевшей привлекут внимание прохожих, он нанес ей не менее трех ударов по рукам, вырвал сумку и убежал. В сумке был телефон, стоимостью более двух тысяч рублей, 1200 рублей и документы.
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