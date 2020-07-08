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16:12, 08.07.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинец повалил женщину на землю, избил ее и ограбил

Южносахалинец повалил женщину на землю, избил ее и ограбил

Окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего жителя Южно-Сахалинска. Его обвиняют в совершении грабежей, один из которых совершен с применением насилия.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что в апреле обвиняемый, будучи пьяным, был во дворе дома по проспекту Победы. Мимо него прошла женщина. В руках у нее была дамская сумка. Фигурант подбежал к потерпевшей сзади и несколько раз ударил ее ногами, отчего потерпевшая упала на землю. 

Схватив сумку, злоумышленник попытался вырвать ее из рук женщины, но оно крепко держала свою вещь и стала звать на помощь. Опасаясь, что крики потерпевшей привлекут внимание прохожих, он нанес ей не менее трех ударов по рукам, вырвал сумку и убежал. В сумке был телефон, стоимостью более двух тысяч рублей, 1200 рублей и документы.

Спустя несколько часов фигурант сдернул сумку с плеча уже у другой женщины. В этот раз добычей злоумышленника стали тысяча рублей, мобильный телефон, стоимостью 6 тысяч рублей, две банковские карты и документы.
 
В тот же вечер злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску.
 
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд для вынесения приговора.

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