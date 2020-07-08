Сахалинских водителей просят помочь в поисках пропавшей девочки

Водителей автомобилей, проезжающих 6 июля с 13:50 до 14:30 по улице Лесной до объездной дороге на Дальнее и по улице Ленина между Южно-Сахалинском и Луговым просят посмотреть камеры регистраторов. Возможно они могли заснять пропавшую Викторию Теплякову. Об этом пишет ASTV.RU.

Сейчас поиски 8-летней южносахалинки продолжаются. Полиция города и родственники обращаются ко всем землякам за помощью в ее розыске.

Приметы: рост около 140 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, на вид 9 лет.

Была одета в синие яркие штаны, белую футболку с рисунком, серо-голубые кроссовки.

Особые приметы: на левом колене небольшое круглое родимое пятно. Вика носит серебряные серьги в виде колец, серебряную цепочку и большой кулон с изображением в виде знака зодиака "Рак".

Всех, кто видел пропавшего ребёнка или знает, где он находится в данный момент, просят позвонить по телефонам: 8-962-123-63-64; 8-999-271-51-57; 8-962-120-66-98.

Напомним, добровольцы и неравнодушные сахалинцы ищу девочку уже вторые сутки. По факту исчезновения школьницы уже возбуждено уголовное дело. Поисковый отряд "Сова" и полиция продолжали обследовать окрестности Новоалександровска до раннего утра, но никаких следов ребенка пока не нашли.