Присоединиться к поискам Вики Тепляковой снова просят сахалинцев

Поиски восьмилетней Вики Тепляковой продолжатся в Южно-Сахалинске сегодня днем, 9 июля.

Все желающие могут присоединиться к полиции и волонтерам. Общий сбор состоится на парковке за магазином "Странник" в Луговом. Людей здесь будут ждать к 10:00. Но можно подойти и позже, на месте разместили штаб.

Напомним, девочка исчезла в понедельник, 6 июля. Ребенка видели в компании мужчины, который дал ей деньги. Затем школьница купила в магазине маску и могла сеть в междугородный автобус до Долинска. По факту исчезновения Вики Тепляковой возбуждено уголовное дело. Его расследование взяла на контроль областная прокуратура.